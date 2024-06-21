Manavgat'ta Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş marka otomobili ile drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde M.A.T. adlı sürücünün Tofaş marka otomobili ile drift yaparak vatandaşları rahatsız edip, trafiği tehlikeye attığını tespit etti. Olayla ilgili olarak sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D (drift) maddesini ihlalden 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak, aracı 60 gün trafikten men edildi. M.A.T.'nın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. - ANTALYA