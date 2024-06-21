Manavgat'ta Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş marka otomobili ile drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL para cezası kesildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün trafiği tehlikeye attığını tespit etti ve gerekli cezai işlemleri uyguladı.

21.06.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş marka otomobili ile drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde M.A.T. adlı sürücünün Tofaş marka otomobili ile drift yaparak vatandaşları rahatsız edip, trafiği tehlikeye attığını tespit etti. Olayla ilgili olarak sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D (drift) maddesini ihlalden 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak, aracı 60 gün trafikten men edildi. M.A.T.'nın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tofaş, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement