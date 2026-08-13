Aşırı sıcaklar ve yüksek elektrik tüketimi elektrik panolarında yanmaya yol açıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaklar ve artan elektrik tüketimi, panoların aşırı ısınması ile birlikte yangınlara neden oluyor.

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7001 Sokak üzerinde elektrik panosundan duman çıktığı ve keskin koku yayıldığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri panonun yakınında bulunan araçları kaldırtarak çevresinde şerit çekmek suretiyle önlem alırken, itfaiye ekipleri panonun kontrolünü gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin caddede elektriği keserek panoyu açmasının ardından itfaiye görevlileri duman çıkan bölgeye müdahalede bulundu.

Panoda aşırı sıcak ve enerji tüketiminin artması nedeniyle şalterlerden bir tanesinin yandığı belirlenirken, şalterin değiştirilmesinin ardından caddeye yeniden elektrik verildi. Yetkililer, son günlerde aşırı sıcaklarda kaynaklı çok sayıda pano yangın ve arızasının meydana geldiğini belirterek vatandaşlardan böle bir durumla karşılaşmaları durumunda müdahale etmemelerini ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.