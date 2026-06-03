Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçların çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İbrahim Söze Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Köprü yönünde seyreden hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Kazası - Son Dakika
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