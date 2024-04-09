Manavgat\'ta Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Hisar mahallesi Hisar Caddesinde Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Kazım Alkış'ın kullandığı 07 ASH 388 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden duman yükselmeye başladı.

Araç sürücüsü Kazım Alkış ve araçta yolcu olarak bulunanlar araçtan indikten sonra bir anda yangın büyüdü. Yol kenarında bulunan kuaför çalışanları işyerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek suretiyle yangını söndürürken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler soğutma çalışması yaptı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda motor bölümü tamamen yandı. Yangının çıkış ve yanma anları ise güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi. - ANTALYA