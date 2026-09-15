Manavgat\'ta infaz memurunun otomobili tankere çarptı, sürüklendi ve 1 can aldı

Tankerin altına giren otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiği feci kazada sürücü Ahmet Sevim yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Sevim'in mesleğine ilişkin acı detay da ortaya çıktı.

AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunun Taşağıl Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden Ahmet Sevim yönetimindeki 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Kavşağı'na yaklaşık 200 metre kala aynı yönde ilerleyen Birol K. yönetimindeki 07 CGN 631 plakalı ve 07 CGN 579 dorse plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tankerin arkasına sıkıştı.

OTOMOBİLİ 100 METRE SÜRÜKLEDİ

Tankerin arkasına sıkışan otomobil, çarpışmanın ardından yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Feci kazada otomobilin 34 yaşındaki sürücüsü Ahmet Sevim hayatını kaybetti. Sevim'in cenazesi, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yapıldı.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından Ahmet Sevim'le ilgili acı bir ayrıntı da ortaya çıktı. Sevim'in Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi. 34 yaşındaki Sevim'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.