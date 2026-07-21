Manavgat'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası

Manavgat\'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası
21.07.2026 10:35
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Otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı. Olay yerinde müdahale yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kadılar Mahallesi istikametinden Çavuşköy Mahallesi istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Ahmet Ö'nün kullandığı 06 DV 7317 plakalı hafif ticari araç ile Çavuşköy istikametinden Kadılar istikametine gitmekte olan Bilal E. nin kullandığı 07 BSH 292 plakalı otomobilin karşı şeride geçmesi ve kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana geldi.

Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde 112 sağlık ekibi, jandarma ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kafa Kafaya Trafik Kazası - Son Dakika

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