Manavgat\'ta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

15.04.2026 09:47
Hazine arazisi üzerinde tespit yapacak ekipleri bekleyen 94 yaşındaki Mehmet Bulut, kalp krizi geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı hazine arazisinde tespit yapacak ekibi bekleyen yaşlı adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 4 ayrı bölgede hazine arazilerinin korunması ve usulsüz kullanımların engellenmesi amacıyla saha tespit çalışması gerçekleştiriyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekiplerinin Yağlılar bölgesindeki çalışmaları sırasında kendi kullanımındaki arazide ekiplerin tespit çalışması yapması için bekleyen Mehmet Bulut (94) kalp krizi geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

