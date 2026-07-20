Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarılar Mahallesi'nde sulama kanalı yolu üzerinde bulunan kamışlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolu ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta kamışlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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