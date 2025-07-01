Manavgat\'ta Kaza: 2 Çocuk Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Kara yolunda dün meydana geldi. Murat T.'nin kullandığı 07 BFM 152 plakalı tur aracı, Yusuf K.'nın kullandığı 07 LTK 08 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 LTK 08 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan K.N.K. (7) ve E.H.K. (12) yaralandı. Yaralı çocuklar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA