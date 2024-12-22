Manavgat'ta kamyonetin çarptığı hafif ticari araç, direğe çarptı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mehmet Emin T. idaresindeki 07 JC 493 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca, Bünyamin Ş.'nin kullandığı Volkswagen marka 07 BFC 292 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hafif ticari araç çarpmanın şiddetiyle savrularak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilirken, büyük şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Kaza: Kamyonet Hafif Ticari Araca Çarptı - Son Dakika
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