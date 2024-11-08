Manavgat'ta Kereste Fabrikasında Yangın Paniği - Son Dakika
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Manavgat'ta Kereste Fabrikasında Yangın Paniği

Manavgat\'ta Kereste Fabrikasında Yangın Paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, fabrikanın çevresindeki çam ağaçlarının tehdit altında kalmasına neden olurken, büyük miktarda kerestenin zarar gördüğü bildirildi.

08.11.2024 09:58  Güncelleme: 10:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Manavgat Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni Kümeevleri mevkisinde ormanlık alanda bulunan kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki keresteler ve çuvallarda bulunan talaşlar alevli bir şekilde yanarken, fabrikanın çevresinin çam ağaçlarıyla kaplı olması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yangın fabrika dışına çıkmadan söndürülürken, yangından az sayıda çam ağacı zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında kereste fabrikasında bulunan büyük miktarda kerestenin zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kereste Fabrikasında Yangın Paniği - Son Dakika

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