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Manavgat'ta Kıl Payı Kaza

Manavgat\'ta Kıl Payı Kaza

Yaya geçidinde duran araca çarpmamak için manevra yapan araç, kaza sonucu yayaları kıl payı kurtardı.

24.09.2024 10:56
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran araca çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaldırıma daldı. O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ve iş yeri kapısındaki 2 genç aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adliye istikametine seyir halindeki 07 LOU 14 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü Onur R. yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızlı olduğu iddia edilen aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaldırıma çıkarak savrulan araç önce motosiklet bayi önündeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki motosikletler etrafa savrulurken, Onur R.'nin kullandığı araç kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi. Hafif ticari aracın çarparak yerinden söktüğü çiçeklik park halindeki bir başka araca da zarar verdi.

Kazayı kıl payı atlattılar

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kameraları, 3 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde hızlı olduğu gözlenen hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada, yol üzerindeki bir yayayı son anda fark etmesi, devamında ise önce trafik levhasına, ardından da bayi önündeki motosikletlere çarparak etrafa savurduğu görüldü. Bu sırada bayinin önünde sohbet eden 2 gencin kontrolünü kaybederek üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark ederek kaçmaları ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları ve aracın betonarme çiçekliklere çarparak durabildiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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