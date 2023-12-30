 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyonun kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manavgat\'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı
30.12.2023 - 15:46,
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyonun kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Y.Ç.'nin kullandığı 10 NV 800 plakalı kamyon, Çenger ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan İ.D. idaresindeki 34 ABZ 551 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada İ.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, Antalya, Alanya, Antalya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var

Son Dakika
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa artık başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa krizinin ardından provokasyon içerikli paylaşımda bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 16:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement