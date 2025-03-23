Manavgat'ta Minibüs Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Manavgat\'ta Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

23.03.2025 12:53
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu minibüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 2'si Alman turist olmak üzere 3 yolcu yaralandı. Kazanın ardından Manavgat Köprüsünün 1 şeridi araç trafiğine kapatılırken, kazayı izlemek için gelen çok sayıda vatandaş tarihi Manavgat Köprüsünde ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaza, Manavgat köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa E. idaresindeki 15 DZ 224 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamette gitmekte olan Nuri Ö.'nün kullandığı 07 J 2193 plakalı Karsan marka yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Manavgat Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla İ. ile Alman uyruklu Lampe U. ve Katz I. yaralandı. Manavgat köprüsünün tek şeridinin araç trafiğine kapanması nedeniyle köprünün her iki tarafında uzun araç kuyruğu oluşurken ambulansla olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Minibüsten indirilerek yol kenarında yatırılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, kazanın ardından Manavgat Köprüsünün yan tarafında bulunan tarihi köprü üzerinde toplanarak yaşananları izleyen çok sayıda vatandaş ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Minibüs Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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