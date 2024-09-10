Manavgat'ta Motokurye Okul Servisine Çarptı - Son Dakika
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Manavgat'ta Motokurye Okul Servisine Çarptı

Manavgat\'ta Motokurye Okul Servisine Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motokurye, okul servis aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10.09.2024 09:58
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motokurye okul servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havaya fırlarken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Mert Can Y.'nin kullandığı plakasız kurye motosikleti kavşak sisteminde Onur A.'nın kullandığı 07 C 74933 plakalı okul servisine yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı görüldü. Görüntülerde ayrıca servis aracının camına çarptıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsünün sekerek refüje gelerek oturduğu görüldü.

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen başka bir motosikletli kurye ile okul servisi sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmeden trafik polislerinin müdahalesiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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