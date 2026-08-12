Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaza yaptı. Yaralı sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki İlayda K.'nın kullandığı 07 CFB 532 plakalı motosiklet, Gültepe Işıklı Kavşağı'nı geçtiği sırada devrildi. Kazada yaralanan sürücü İlayda K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, kazanın yolun sıcak havanın da etkisiyle bozuk olması sebebiyle motosikletin tekerinin çukurlaşan yere girerek, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?