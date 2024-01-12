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Manavgat'ta motosiklet kazası: Yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet kazası: Yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan bir kadına çarptı. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayı izleyen vatandaşlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini film izler gibi izledi.

Manavgat\'ta motosiklet kazası: Yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı
12.01.2024 - 12:06,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri acı içinde kıvranan yaralı kadına müdahale ederken, vatandaşlar da sağlık ekiplerinin dibinde olayı film izler gibi izledi.

Kaza, Manavgat Köprüsü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Arda Ergen'in kullandığı 07 LJB 27 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü girişinde yaya olarak yanında küçük bir çocuklar birlikte Cumhuriyet Meydanı istikametinden yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Sencer'e çarptı.

Kazada, motosikletin çarptığı Ayşe Sencer ve çarpmanın ardından devrilen motosikletin sürücüsü Arda Ergen yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaya telefonla konuşuyordu

Kazayı gören vatandaşlar, yaya kadının yanında çocuk olduğunu, telefonla konuşarak yolun karşısına geçtiğini ve çevresine bakmadığını, motosikletin ise alabildiğine hızlı olduğunu dile getirdi.

Film izler gibi yaralılara müdahaleyi izlediler

Kazanın ardından yaralıların etrafı bir anda yardım için gelenlerin yanı sıra meraklı bir kalabalık tarafından sarıldı. Eli cebinde olayları izleyen ve akıl verenlerin yanında sarmaş dolaş gelen genç bir çift, sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesini ve sedye ile ambulansa götürülme anını adeta film izler gibi yakından izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Meydanı, Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta motosiklet kazası: Yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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