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Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, D-400 kara yolu Manavgat Çevreyolunda yaşandı. Motosiklet, otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manavgat\'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
24.12.2023 - 13:18,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu Manavgat Çevreyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ramazan Acun'un kullandığı 07 BCE 250 plakalı motosiklet, Demokrasi kavşağında Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Hüseyin Avni Akın Caddesi istikametine gitmekte olan Emine Şit'in kullandığı 07 AHV 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören bir araç sürücüsü, motosikletin kırmızı ışıkta geçtiğini belirtirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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