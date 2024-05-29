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Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Manavgat'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Manavgat'ın Hatipler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken yangın çıkan alandan zarar görmeden çıkan köpeğini gören mahalle muhtarı büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi Kızılağaç sokakta ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Bölgede ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın bölgesine gelen ekipler yangına müdahale ederek yayılmadan kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yetkililer, yangının erken müdahale sayesinde örtü yangını olarak kaldığını, yaklaşık 1 dönüm alanın yangından etkilendiğini dile getirdiler. Yangının yol kenarından başladığını belirten yetkililer, yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritin yangına neden olmuş olabileceğini söylediler. Yangın bölgesine gelen Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy, yanan bölgeden zarar görmeden çıkan köpeği görünce büyük şaşkınlık yaşadı.