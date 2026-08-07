Manavgat\'ta Otomobil Motosiklete Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobilin aynı istikamette seyir halindeki motosiklete arkadan çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Tahsin C. V.'nin kullandığı 07AZY 790 plakalı otomobil kavşak sistemine yaklaşırken sağ şeritten kontrolsüz şekilde sol şeride geçti. Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Kenan Ç.'nin kullandığı 07 CKR 609 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.