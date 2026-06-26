Manavgat'ta Peş Peşe İki Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Peş Peşe İki Motosiklet Kazası

Manavgat\'ta Peş Peşe İki Motosiklet Kazası
26.06.2026 10:39
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 1 saat arayla meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan kazalar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda yaklaşık 1 saat arayla iki farklı motosiklet kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk kazada Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Ömer S.K.'nın kullandığı 07 F 0038 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Orhan İ.'nin kullandığı 54 AD 136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı kavşakta 1 saat arayla ikinci kaza

Bu kazadan yaklaşık 1 saat sonra ise aynı kavşakta ikinci bir kaza meydana geldi. Eren T.'nin kullandığı 07 CDV 893 plakalı motosiklet, Saadettin S.'nin kullandığı 07 BZH 339 plakalı motosiklete yandan çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten refüjdeki bitkilerin üzerine düşerek yaralanan Eren T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki kaza da bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Peş Peşe İki Motosiklet Kazası - Son Dakika

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