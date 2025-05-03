Manavgat'ta Peş Peşe Motosiklet Kazaları

Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları: Polis ve sağlık ekipleri hangisine yetişeceğini şaşırdı

Yaklaşık 20 dakika içinde aynı noktada 3 ayrı motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde yaklaşık 20 dakika içinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Kazalarda 2 kişi yaralanırken, yapılan denetimlerde toplamda 39 bin 521 TL para cezası uygulandı. Üst üste yaşanan kazalarda polis ve sağlık ekipleri hangisine yetişeceğini şaşırdı.

İlk kaza, Çakalderesi istikametinden Emniyet Müdürlüğü yönüne seyir halinde olan Ali S'nin kullandığı 07 AYA 657 plakalı motosikletin, Kaymakamlık önündeki yaya geçidine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesiyle meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali S. ile arkasında yolcu olarak bulunan Caner T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılara müdahale sürdüğü sırada, aynı cadde üzerinde bu kez Efe G"nin kullandığı 07 BPY 335 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve Tarım İlçe Müdürlüğü istikametinden 6024 Sokak'a çıkan Mahmut O. yönetimindeki 07 LFG 99 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından agresif tavırlar sergileyen motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Efe G'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise aracı ehliyetsiz kişiye kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı. İlk etapta tedaviyi reddeden motosiklet sürücüsü, annesinin olay yerine gelmesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye gitti.

Trafik ekipleri ikinci kazaya müdahale ederken, üçüncü kaza yine aynı noktada yaşandı. Onur D'nin kullandığı 42 AZP 348 plakalı otomobilin, yaya geçidinde yayalara yol verdiği sırada, aynı yönde seyir halinde olan Berat B. S'nin idaresindeki 07 AIP 126 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken, yapılan kontrollerde motosikletin muayenesiz olduğu tespit edildi ve sürücüye 2 bin 167 TL para cezası kesildi.

Peş peşe yaşanan kazaların tamamı aynı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.