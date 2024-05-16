Manavgat\'ta Safari Araçlarına Denetim

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan araç ve sürücülere idari para cezası uygulandı.

Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timlerince Oymapınar Mahallesi'nde safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolculara ayakta yolculuk yapılmaması, seyahat esnasında emniyet kemerinin kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli uyarılar da yapıldı. Trafik kurallarına uymayan safari araç ve sürücülere ise idari para cezası uygulandı. - ANTALYA