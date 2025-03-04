Manavgat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesine seyir halindeki Kemal Y.'nin idaresindeki 07 BZN 629 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Turgay K.'nin kontrolündeki 07 L 8442 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tofaş marka otomobil yolun ortasında bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, arkadan çarpan Volkswagen marka otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Bulut T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ali Bulut T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA