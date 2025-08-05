Manavgat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Selim Ç.'nin kullandığı 07 CBH 606 Mercedes marka otomobil, kavşak sistemine geldiğinde 1064 sokak istikametine gitmekte olan Bekir A.'nın kullandığı 07 LBP 09 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynep Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA