Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

02.07.2026 10:14
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motorlu bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motorlu bisikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan Antbirlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine seyir halinde bulunan İbrahim T. yönetimindeki 55 AFJ 954 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği sırada Sorgun Bulvarı'ndan Antalya Caddesi'ne çıkan Mehmet T. idaresindeki 07 BTH 344 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Hacer G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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