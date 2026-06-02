Manavgat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8106 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel A'Nnn kullandığı 07 CJD 503 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta 8101 sokakta seyir halinde olan Havva H. Ö'ün kullandığı 07 BMY 702 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçların sürücüleri yaralandı. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıktan sonra yerde yatan araç sürücüsü Havva H. Ö., uzun süre gözyaşı döktü. Çevredeki vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çektiği yaralı kadını teselli etmeye çalıştı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüleri, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA