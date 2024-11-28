Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

28.11.2024 10:31
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sağ şeritte seyir halindeyken aniden sol taraftaki kavşağa dönmeye kalkan kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Özgür Doğan'ın kullandığı 07 AZY 990 plakalı TOYOTA marka otomobil Aksaz ışıklı kavşağına geldiğinde aynı istikamette sağ şeritte giderken Aksaz kavşağına geldiğinde aniden sol tarafa kavşağa dönmeye kalkan Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 66 HD 341 plakalı kapalı kasa FORD marka kamyonete çarptı. Çapmanın şiddetiyle refüje çıkan kamyonet trafik lambasına çarparak durabildiği kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali Çiftçi ve İbrahim Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili işlemlerinin tamamlamasının ardından kamyonet sürücüsü Mustafa Çiftçi kendisini iyi hissetmediğini belirtince olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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