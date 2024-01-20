Manavgat\'ta Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Osman Ş. Jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan ve 21 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Ş. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Çenger Jandarma Karakolu ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Osman Ş., mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi - ANTALYA