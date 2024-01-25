 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın adresinde ve aracında yapılan aramada, 300 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, skunk, esrar ve terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Antalya\'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı
25.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesine uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 1 şüpheli jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.C.Ç. isimli şahsın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın adresinde ve aracında yapılan aramada, 300 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, skunk, esrar, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


19:01
SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement