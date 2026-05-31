Viraj alamayan otomobil avokado bahçesine uçtu

31.05.2026 10:01  Güncelleme: 10:04
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak takla attı ve avokado bahçesine uçtu. Ters dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evrenseki Mahallesi istikametine seyir halindeki Yiğit K. K.'nın kullandığı 67 ABD 543 plakalı otomobil Yusuflar Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı almayarak takla attı. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında bulunan avokado bahçesine uçarak ters döndü.

Ters dönen araçtan ekipler çıkardı

Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan araç sürücüsü Yiğit K. K. ve araçta yolcu olarak bulunan Tuana C. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ve 112 Sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Manavgat, Otomobil, İtfaiye, Antalya, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

