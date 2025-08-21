Manavgat\'ta Yangın Çıkmadan Önce İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan duman ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye, kapısı kilitli eve balkondan girdiğinde yangına ocakta unutulan tencerenin sebep olduğunu belirledi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5040 sokakta bulunan 3 katlı bir binada yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ve polis alarma geçti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kapısı kilitli ve kimsenin bulunmadığı daireye itfaiye merdiveniyle balkondan girildi. Ekipler, daireden yükselen dumanın ocakta unutulan ve içerisindeki suyu tamamen tükenen tencereden kaynaklandığını tespit etti.

Ocağı kapatıp tencereyi ocaktan indiren ekipler, pencereleri açarak dairenin dumanla dolmasını engelledi. Yangına dönüşmeden söndürülen olayda herhangi bir hasar meydana gelmedi. - ANTALYA