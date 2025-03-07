Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Manavgat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi yok.

07.03.2025 10:25
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Manavgat'ta aynı istikametti seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Antalya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim K.'nın kullandığı 01 ALM 626 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak savrulan otomobil önce aynı istikamette gitmekte olan Ramazan Y.'nin kullandığı 07 RY 006 plakalı Audi marka otomobile ardından da Ali Ö.'nün kullandığı 07 AAG 014 plakalı Volkswagen otomobile yandan çarptı. Kazada 07 AAG 014 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia K. yaralanırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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