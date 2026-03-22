Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası

22.03.2026 11:03
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolu Taşkesiği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Alparslan M.M. idaresindeki 07 CBP 673 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen A.S.Y.'nin kullandığı 07 ATZ 249 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolda savrulmaya devam eden Alparslan M.M.'nin aracına, bu kez aynı istikamette arkasından gelmekte olan Adem G. yönetimindeki 42 BBJ 217 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 BBJ 217 plakalı araç sürücüsü Adem G. ile 07 CBP 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ. Metin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, İnceleme, Manavgat, Antalya, Trafik, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
