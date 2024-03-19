'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün tazminat davasına ret
İSTANBUL - 'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun 2 üyesi ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ferman Akgül ile Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru katılmadı. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti.
Duruşmada söz alan Ferman Akgül'ün avukatı davanın kabulünü istedi. Davalılar Doğan Duru ile Güneş Duru'nun avukatları ise davanın reddini talep etti.
Davanın reddine hükmedildi
Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Ferman Akgül'ün davasının reddine karar verdi.
Olayın geçmişi
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Redd Grubu'nun solisti Doğan Duru, sosyal medya üzerinden sanatçı Ferman Akgül ile ilgili olarak, 'Teknofestlerde sahneye çıkanı, pandemide müzisyenler intihar ederken iş tutan grubun solistini alkışlayan insanlar olmasını geçtim. Yahu siz grupsunuz, biriniz adamın yüzüne tükürmedi mi? Biriniz de sanatçı nedir söylemedi mi? Yuh size be kardeşim.. Omurgasız sürüngen gibi her yerde olmak' şeklinde paylaşımlar yaptı. Redd Grubu'nun gitaristi Güneş Duru da, 'Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar' şeklinde paylaşım yaptı. Diğer sanatçı Aylin Aslım ise, "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası. Kol kırılır yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AK Parti ile iş birliği yapan Manga'nın solisti Ferman Akgül'dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken, bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar' şeklinde paylaşım yaptı.
Dava dilekçesinde 3 sanatçının istikrarlı ve sistematik olarak müvekkiline yönelik bir karalama kampanyası başlattığını belirten Akgül'ün avukatı Ufuk Kök, "Müvekkil, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca hep sanatçı kimliğini ön planda tutmuş, hiçbir siyasi oluşumun içinde yer almamıştır. TOGG ile poz veren müvekkilin bu tanıtımdan 2 milyon lira aldığı şeklindeki yalan iddialar üzerine de müvekkil linç edilmiş, özel hayatının sınırları ihlal edilmiştir. Üç sanatçının saldırıları nedeniyle müvekkil ve ailesinin huzur ve sükunu bozulmuş, sosyal gelişim çağındaki çocukları bu durumdan etkilenmiş ve sosyal çevrelerinde bu durumdan zarar görme ihtimali söz konusudur. Müvekkil, sosyal medyanın da hedefi haline gelmiş, 'yalaka Manga', 'yandaş grup' gibi hakaretlere maruz kalmıştır. Üç sanatçının, kamuoyu önünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek başlattığı linç kampanyası yüzünden müvekkilin şeref ve itibarı ağır şekilde zarara uğramıştır. Bunun korunmasını istiyoruz. Büyük elem ve üzüntü duyan müvekkilin, hedef ve taraf haline getirilerek bir siyasi figür olarak yuftalanmasına ve ayrımcılığa uğramasına neden olan davalıların 300 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün tazminat davasına ret - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir Irak uyruklu kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çaldı. Çaldığı eşyaları valizlerle taşıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplamda 16 kişi yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında Kırgöz'ün ailesi ile sanık ailesi arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye önüne taşarken Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, mahkeme çıkışında sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Davanın ertelenmesi sonrası adliye önünde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahale etti. Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer delillerle birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi'ndeki bir evde düzenledikleri operasyonda 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun 2 üyesi ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri çalıp sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savcı, 4 sanığın 17 yıl 5 aya kadar hapis cezası istediğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?