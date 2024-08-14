Manisa Büyükşehir Belediyesi Ürün Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ürün Denetimlerini Sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ürün Denetimlerini Sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayıt dışı ürünlerin engellenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Kentin giriş ve çıkışlarında yapılan kontrollerde 367 araç denetlendi ve 11 araca cezai işlem uygulandı.

14.08.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hal kayıt sistemine bildirimi yapılmayan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı hal denetim ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında yaptıkları kontrollerde 367 aracı denetledi, 11 araca cezai işlem uyguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı hal denetim ekipleri, kayıt dışı ürünlerin engellenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumak için kent giriş ve çıkışlarında kontrollerine devam ediyor. Hal denetim ekipleri, Yeni Harmandalı Mahallesi çiftçi malları koruma noktasında, Sazoba ve Beyoba kavşağında, Turgutlu Manisa yolu kavşağında, Akçapınar mahallesinde, Salihli Akhisar yolu Karayahşi mevkiinde, Antalya İzmir yolu Petrol ofisi mevki, Kemaliye mevkii, Akkeçili mevki ve Baklacı mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 367 araç denetlendi, 11 araca da ceza kesildi.

"Vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesini amaçlıyoruz"

Denetim çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, "5957 sayılı yasa doğrultusunda il genelinde muhtelif noktalarda denetimlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz. Bu denetimlerle hal kayıt sistemine bildirimi yapılmayan malların şehre girişinin ve çıkışının önüne geçilmesini sağlayarak hem kayıtlı esnafın hakkını koruyoruz, hem de vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesini amaçlıyoruz. 367 araç sorgulayarak 11 adet tutanak düzenledi. Tutanakların düzenlenmesi sebebi ise Ticaret Bakanlığı hal kayıt sistemine bildirim yapmadan malların alınması veya satılması nedeni ile tutulmuştur. Öte yandan yaz aylarının yaşanmasından dolayı artan üretim nedeniyle ekiplerimiz denetimlerini de sıklaştırdı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa Büyükşehir Belediyesi Ürün Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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