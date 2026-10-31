Manisa Büyükşehir Belediyespor'da zimmet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Zimmet ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın, MASAK ve ilgili kurumlardan alınan bilgi, belge ve hesap hareketlerine dayandığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesapları mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde bu sabah düzenlenen operasyonla kulübün eski yöneticileri ve bir belediye şirketi görevlisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M.K., eski kulüp muhasebecisi Ö.K. ile BESOT görevlisi F.K.'nun bulunduğu öğrenildi.

Zimmet ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK ve benzeri kurumlardan elde edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerinin incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.