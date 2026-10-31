Manisa Büyükşehir Belediyespor'da zimmet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da zimmet iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un geçmiş hesaplarındaki zimmet ve suç geliri aklama iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında eski başkan ve yöneticilerin bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın MASAK ve ilgili kurum bilgilerine dayandığı, sürdüğü öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Zimmet ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın, MASAK ve ilgili kurumlardan alınan bilgi, belge ve hesap hareketlerine dayandığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesapları mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde bu sabah düzenlenen operasyonla kulübün eski yöneticileri ve bir belediye şirketi görevlisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M.K., eski kulüp muhasebecisi Ö.K. ile BESOT görevlisi F.K.'nun bulunduğu öğrenildi.

Zimmet ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK ve benzeri kurumlardan elde edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerinin incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluBüyükşehir Belediyespor3. SayfaManisaSporSon Dakika

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