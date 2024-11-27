Manisa\'da 6 Şüpheli Terör Propagandası Nedeniyle Gözaltında

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Manisa'nın 4 ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, bugün Şehzadeler, Yunusemre, Gölmarmara ve Alaşehir ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen N.E., N.Y., E.K., Y.B., Ü.N. ve E.D. isimli altı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - MANİSA