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Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses müzik denetimleri - Son Dakika
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Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses müzik denetimleri

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere toplam 579 bin 552 TL idari para cezası uygulandı ve 37 araç trafikten men edildi.

Manisa\'da abartı egzoz ve yüksek ses müzik denetimleri
19.12.2023 - 18:31,
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülere toplam 579 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, 37 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İlçe Trafik birimleri tarafından 12-14-15-17-18 Aralık 2023 tarihleri arasında; 25 ekip 45 personel ile abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 358 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 280 araç ve sürücüsüne, abartı egzoz, yüksek ses müzik, sürücü belgesi eksikliği, kask kullanmamak gibi maddelerden toplam 579 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, 37 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses müzik denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses müzik denetimleri - Son Dakika
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