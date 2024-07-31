Manisa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Manisa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara Cezalar Kesildi

Manisa\'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara Cezalar Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara 1 milyon 494 bin 811 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 94 araç trafikten men edildi.

31.07.2024 11:34
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kusurlu görülen araç ve sürücülerine 1 milyon 494 bin 811 TL idari para cezası kesilirken, 94 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 23-29 Temmuz tarihleri arasında; 31 ekip 56 personelin katılımıyla abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 2 bin 225 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 20 araca abartı egzozdan, 56 araca yüksek sesten ve 399 araç ve sürücüsüne de diğer kusurlardan 1 milyon 494 bin 811 TL idari para cezası uygulandı. 94 aracın trafikten men edildiği uygulamaların aralıksız devam edeceği vurulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara Cezalar Kesildi - Son Dakika

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