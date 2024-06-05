Manisa'da Abartı Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Abartı Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından yapılan abartı egzoz denetimlerinde çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde bin 506 araç ve sürücü kontrol edildi, 261 araca toplam 977 bin 457 TL idari para cezası uygulandı ve 63 araç trafikten men edildi.

05.06.2024 10:48
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından il genelinde yapılan abartı egzoz denetimlerinde çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi" yapıldı. 29 ekip 60 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde bin 506 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu görülen 261 araç ve sürücüsüne toplam 977 bin 457 TL idari para cezası uygulandı, 63 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Abartı Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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