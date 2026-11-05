Manisa'da aylık operasyonlarda 5 bin 253 şüpheli yakalandı, 583'ü tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da aylık operasyonlarda 5 bin 253 şüpheli yakalandı, 583'ü tutuklandı

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Manisa\'da aylık operasyonlarda 5 bin 253 şüpheli yakalandı, 583\'ü tutuklandı
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Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda il genelinde yürüttüğü operasyonlarda 5 bin 253 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 583'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, aramalarda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde il genelinde yürütülen operasyon ve uygulamalarda 5 bin 253 şahıs yakalanırken, 583 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Manisa Valiliği koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından tespit ve analiz çalışmaları doğrultusunda il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son 1 ayda yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 487 aranan şahıs ile çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 4 bin 766 kişi olmak üzere toplam 5 bin 253 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 583'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Aramalarda suç unsurlarına da geçit verilmedi. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 730 adet mermi, 46 adet şarjör, 32 adet av tüfeği ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA
Manisa Valiliği3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da aylık operasyonlarda 5 bin 253 şüpheli yakalandı, 583'ü tutuklandı - Son Dakika
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