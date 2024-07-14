Manisa\'da Berber ve Kuaförler Denetlendi

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Türkiye genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesi üzerine Manisa'da da Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerinin zabıta ekipleri; berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığının 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hafta tatili uygulaması, Manisa'da "Pazar" günü olarak uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası öncülüğünde, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri zabıta ekipleri tarafından hafta tatili uygulamasına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlere Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Adem Şahin de katıldı. Denetimlerde, izinle açık olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri bilgilendirilirken, izinsiz açan iş yerleri kapattırılarak uyarıldı. Kurallara uymayan işletmelere de tutanak tutulup, cezai işlem uygulandı. Başkan Şahin, hafta tatili uygulamasına saygı göstererek, kurallara uyan tüm üyelerine teşekkür etti. - MANİSA