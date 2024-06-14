Manisa'da Biçerdöver Kullanımı Bir Gün Yasaklandı

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Manisa'da buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerin kıvılcım çıkararak çevredeki kuru otları tutuşturması ve yangınlara sebep olması nedeniyle Manisa Valiliği tarafından biçerdöverlerin kullanımı bir günlüğüne yasakladı.

Manisa il genelinde buğday hasadının başlamasıyla öğle saatlerinde biçerdöver kullanımı yangınlara davetiye çıkardı. Biçerdöver bıçaklarının taşlara çarparak sıçrattığı kıvılcımların yangınlara sebep olması nedeniyle harekete geçen Manisa Valiliği, bugün itibariyle 1 günlüğüne biçerdöver kullanımını yasakladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ancak, Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünce 14.06.2024 Cuma günü ilimizde sıcaklığın yüksek seyredeceği bildirilmiş olup, rüzgarında etkisiyle biçerdöver ile hububat hasadı yapılması durumunda yangın risklerinin artacağı değerlendirilmektedir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi (C) bendi 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. ....Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır' hükmünü, Mezkur Kanunun 66. maddesi 'İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır...' hükmünü amirdir. Yukarıda açıklanan nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 14.06.2024 tarihinde 1 (bir) gün süreyle biçerdöver ile hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatlar Kanununun 32. maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacağı ilanen tebliğ olunur" denildi. - MANİSA