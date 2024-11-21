Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa\'da Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Emcelli Mahallesi'nde bulunan çöplükte başlayan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

21.11.2024 19:22  Güncelleme: 19:24
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde eski Emcelli mevkinde bulunan çöplükte başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Emcelli Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sarıgöl İtfaiye Amirliğine bağlı 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan çöplük yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sarıgöl Emcelli Muhtarı Sezai Küçükozkan yangının çıkış nedenini bilmediğini ifade ederek, "İtfaiye ekiplerimiz çöplükte çıkan yangını söndürmek için büyük bir özveriyle çalıştı. Kendilerine teşekkür ederim. Yanan çöplük çevresinde tarım alanları var. Yangın bu tarım arazilerinin olduğu alana ulaşmadan 3 itfaiye aracıyla kontrol altına aldı." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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