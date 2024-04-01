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Manisa'da feci kaza: Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

-Feci kazada kamyonet kağıt gibi ezildi: 3 ölü,1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin, sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne gitmekte olan Nadi Çekinyönetimindeki Dacia marka 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa Altaşyönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ticari araç sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Alime Çekinve Halime Yıldız Çekin'inolay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.