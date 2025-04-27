Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirle çöktü. Kazada 9 işçinin yaralandığı bildirilirken; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Manisa'nın Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir- Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da hızlı tren viyadük inşaatında demirler çöktü! 9 işçi yaralandı - Son Dakika
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