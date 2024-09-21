Manisa\'da İşçi Servisi Yangınla Savaş Verdi

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Manisa'da işçi servisi alev alev yandı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın korkuttu. Serviste bulunan 4 kişi kendini son anda dışarıya atarken, yükselen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabah 07.30 sıralarında, İzmir Caddesi üzerinde organize sanayi bölgesine işçi taşıyan Mustafa N. idaresindeki 45 J 1576 plakalı otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün motor bölümünde başlayan yangın bir anda büyüdü. Bu sırada otobüste bulunan sürücü Mustafa N. ve 3 işçi kendini dışarıya attı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.