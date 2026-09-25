Manisa'da kaçak moloz dökenler 27 numaralı kameraya takıldı, üst limitten ceza aldı - Son Dakika
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Manisa'da kaçak moloz dökenler 27 numaralı kameraya takıldı, üst limitten ceza aldı

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Manisa\'da kaçak moloz dökenler 27 numaralı kameraya takıldı, üst limitten ceza aldı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kaçak hafriyat ve moloz dökümlerine karşı güvenlik kameraları ve dronlarla denetimlerini sıklaştırdı. Son denetimde 27 numaralı kameraya takılan şahıslara zabıta ekiplerince üst limitten idari para cezası uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kaçak hafriyat ve moloz dökümlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelindeki güvenlik kameraları ve dronlarla yapılan denetimlerde kaçak döküm yapan kişi ve firmalar anbean takip edilirken, son olarak 27 numaralı kameraya takılan şahıslara üst limitten idari para cezası uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal alanlar ve boş arazilere yapılan kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kentin kritik noktalarına kurulan sabit güvenlik kameralarının yanı sıra dronlarla havadan da tarama yapılırken, saha ekipleri karadan, dronlar ise havadan eş zamanlı takip gerçekleştiriyor.

Son denetimlerde 27 numaralı güvenlik kamerasına takılan ve kaçak moloz dökümü gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara, zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle üst limitten idari para cezası uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kaçak dökümlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Manisa'mızı kirletenlere geçit vermiyoruz. Şehrimizin doğasını ve çevresini korumak adına kaçak moloz ve hafriyat dökümlerini güvenlik kameralarımızla anbean takip ediyoruz. Çevre kirliliğine sebep olan kaçak dökümlere karşı zabıta ekiplerimiz derhal müdahalede bulunarak yaklaşık 200 bin TL idari para cezası başta olmak üzere gerekli tüm yasal işlemleri uyguluyor. Manisa bizim evimiz. Geleceğimize ve doğamıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurallara aykırı şekilde kaçak moloz ve hafriyat dökerek doğaya ve kent estetiğine zarar veren kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları kaçak döküm olaylarını belediyenin iletişim hatlarına bildirerek çevrenin korunmasına katkı sunmaya davet etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa'da kaçak moloz dökenler 27 numaralı kameraya takıldı, üst limitten ceza aldı - Son Dakika
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