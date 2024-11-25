Manisa'da Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Manisa'da Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı İşbirliği Protokolü İmzalandı

Manisa\'da Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı İşbirliği Protokolü İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve şiddet mağduru kadınları güçlendirmek için önemli bir işbirliğine imza attı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirilen protokol ile çeşitli destek ve eğitim programları uygulanacak.

25.11.2024 20:27  Güncelleme: 20:28
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Manisa'da kadınlara yönelik şiddete karşı önemli bir adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu, şiddet mağduru kadınları güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için el ele verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Barosu önemli bir işbirliğine imza attı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Manisa Baro Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay'ın imza altına aldığı protokolle şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve ortak farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri şu şekilde belirlendi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi, Komisyonu'nun Baro tarafından onaylanan kadına yönelik şiddeti önleyici ya da şiddet gören kadınları destekleyici çalışmalarının yer aldığı afiş, broşür ve haber metinlerini duyurularının yapılmasını sağlayacak. Baro tarafından bildirilen ve Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'nda görevli konuyla ilgili avukatlara, şiddet mağduru kadınlarla iletişim konusunda psikologlar tarafından eğitim desteğinde bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Merkezine gelen vakaların yönlendirmeleri yapılacak. Ayrıca yıllık çalışma programına uygun olmak kaydıyla ortak etkinliklerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce destek verilecek. Manisa Barosu ise Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan kadınlara ihtiyaç duyduklarında Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği ve Avukatlık Kanunu ile AAÜT kapsamında hukuki destek verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafında yürütülen kadına yönelik çalışmalara ilişkin hukuk ve mevzuat konularında, ilgili çalışanlara veya halka açık farkındalık çalışmalarında eğitim verilmesi için avukat görevlendirilecek."

Baro Başkanı Malay: "İşbirliğinin ilk nişanesi olacaktır"

2024 yılında kadına karşı şiddete karşı dikkat çeker hale olunmaması gerektiğini vurgulayan Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, "Pozitif, negatif her türlü ayrımcılığa hayır diyene kadar aşmamız gereken bazı eşikler var. 2024 yılında 'İstanbul sözleşmesi yaşatır', '6284'ü uygula' demek zorundayız. Hala ilk kadın Baro Başkanı olmaktan gurur duymak zorundayım. Keşke bugüne kadar daha fazla kadın başkanlar, yöneticiler gelmiş olsaydı. Ferdi başkanımıza verdiği destek için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol Manisa Barosu ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliğinin ilk nişanesi olacaktır. Bundan sonra da artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek: "Farkındalık oluşturacağımızı umut ediyorum"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 25 Kasım'ın çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Başkan Zeyrek, "Bu protokolle birlikte ben bir farkındalık oluşturacağımızın, artık kişilerin bir kadına maalesef şiddet uygularken kendi ailesini ve fertlerini düşüneceklerini umut ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 25 Kasım'da yine burada oluruz. Şiddeti değil, kadınlarımızın ekonomik anlamda nasıl güçlenmesi gerektiğini konuşuyor oluruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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